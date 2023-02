Aspi, Tomasi “Verso ultimazione prima autostrada a 5 corsie d’Italia”

“Stiamo lavorando per completare l’ampliamento della Milano-Laghi, che sarà la prima autostrada a 5 corsie del nostro Paese che servirà uno dei più importanti centri metropolitani d’Italia. Come Gruppo siamo impegnati nel potenziamento e ammodernamento della rete autostradale dell’intero Paese: solo in Lombardia stiamo portando avanti altri importanti progetti come l’ampliamento alla quarta corsia dinamica sull’A4 tra Milano Viale Certosa e Sesto San Giovanni, e l’ampliamento della A1 tra Milano e Lodi. Lo ha dichiarato Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia.

xa1/trl/gsl