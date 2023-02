Resta alta la tensione tra il Governo e i gestori delle pompe di benzina dopo lo sciopero delle scorse settimane. Gli emendamenti depositati in X Commissione al decreto trasparenza varato a metà gennaio hanno stabilito la riduzione delle sanzioni – tra i 200 e i 2000 euro a seconda del fatturato – per chi non rispetta l’obbligo di comunicare ed esporre i prezzi medi giornalieri, ma non convincono i benzinai.

