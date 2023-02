Tg News – 7/2/2023

In questa edizione:

– Milano: Il tiramisù non era vegano, muore una 20enne

– Benzinai, ancora alta la tensione con il Governo

– Pnrr, per Bankitalia necessari 375 mila lavoratori qualificati

– Parmigiano Reggiano torna a “Taste”, focus sulle lunghe stagionature

abr/fsc/gsl