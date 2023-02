“Se Cospito debba o no restare al 41 bis lo devono decidere i medici e le strutture tecniche. Ovviamente non si può far morire una persona in carcere, ma nessuno chiede di negoziare con gli anarchici”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione. a margine della IX Conferenza economica “Agricolture al Centro” della Cia, a Roma.

