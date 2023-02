“Credo che Renzi sia molto in difficoltà perché sa benissimo che hanno sbagliato e che Calenda ha fatto un errore clamoroso a sostenere letizia Moratti, rompendo l’accordo con il PD”. Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine di un incontro a Milano, ha replicato alle critiche di Matteo Renzi sugli appelli del PD al voto utile per le consultazioni del 12-13 febbraio. xh7/vbo/gtr