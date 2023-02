Al Policlinico di Palermo arriva la risonanza magnetica 3 Tesla

Al Policlinico di Palermo, presso l’unità operativa di Diagnostica per immagini diretta dal professore Giuseppe Brancatelli, è entrata in funzione la Risonanza Magnetica Philips Ingenia 3Tesla, una delle apparecchiature più performanti nel campo della diagnostica ad alta specializzazione. Si tratta della prima installata in una struttura pubblica di Palermo. Presenti all’inaugurazione, tra gli altri, il rettore Massimo Midiri, il Commissario straordinario del Policlinico, Salvatore Iacolino, l’assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ed il sindaco Roberto Lagalla. xd6/vbo/gsl