Auto, per il green corsa a ostacoli

Sono a rischio tredici milioni di posti di lavoro in Europa, il 7% del totale. E’ quanto denuncia l’Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili, in vista del blocco nel 2035 della produzione e vendita di auto con motore termico.

“La desertificazione”: è quanto paventa in una lettera aperta il presidente dell’associazione, il ceo di Renault, Luca De Meo. Ma non tutti sono d’accordo.

