“C’è stata una sintonia di tutti gli alleati. L’Italia non ha cambiato assolutamente idea e il sostegno del nostro Paese nell’alleanza atlantica e nell’Unione Europea è alla liberta dell’Ucraina, al diritto di una nazionale di rimanere libera”. Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a Bruxelles per partecipare al Consiglio Atlantico in formato Ministri della Difesa che si tiene presso il Quartier Generale della Nato.

