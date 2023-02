Agrifood Magazine – 15/2/2023

In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– L’Europa chiede lo stop all’uso dei fitofarmaci

– Cia, le “Agricolture al Centro” nel Manifesto per l’Italia

– Industria, la produzione alimentare raddoppia

– Intesa Sanpaolo, al via la serie podcast “Terra: le radici del futuro”

