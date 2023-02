“Se il nostro servizio nazionale oggi, forse, non è più il migliore del mondo, sicuramente abbiamo i migliori operatori sanitari però dobbiamo valorizzarli e far sì che anche nella società siano percepiti per quello che valgono”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’Università Cattolica di Roma.

