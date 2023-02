Nuova accelerata del governo sul Pnrr. Limati a palazzo Chigi i dettagli del decreto firmato dal ministro Raffaele Fitto: meno passaggi burocratici e niente diritto di veto a Comuni e Regioni sull’attuazione delle opere previste nell’ambito del Piano. Il via libera è atteso per il 16 febbraio in Consiglio dei ministri.

