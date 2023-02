Netto rallentamento dell’inflazione in Italia, che a gennaio fa segnare un +10% su base annua, rispetto al +11,6% di dicembre, e cresce dello 0,1% mensile. Lo rende noto l’Istat, spiegando che la flessione si deve principalmente alla forte frenata dei prezzi dei Beni energetici, degli Alimentari non lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona.

fsc/gsl