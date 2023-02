A Pistoia è stato organizzato un Bike Strike per combattere il cambiamento climatico, in vista del prossimo sciopero globale previsto per Venerdì 3 Marzo. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni, ha intervistato Alice Franchi, coordinatrice interna di Fridays For Future Pistoia.

fsc/abr/gsl