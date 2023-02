Lungo corteo e grande partecipazione di ragazzi e studenti a Palermo per la marcia contro la guerra in Ucraina organizzato da “Europe for Peace”. I manifestanti, partiti da Piazza Politeama, hanno percorso alcune vie del centro salendo per via Dante per poi raggiungere i Cantieri Culturali della Zisa. Un lunghissimo corteo allegro e chiassoso con banda musicale e tanti slogan da parte di studenti delle scuole palermitane di ogni ordine e grado e varie associazioni. vbo/gtr