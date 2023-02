Arriva a Messina una Pet di ultima generazione, l’unica di questo tipo in Sicilia e tra le poche nel Mezzogiorno, che sarà in funzione a Villa Salus per la diagnosi e la cura dei tumori. Il commento di Gustavo Barresi, amministratore di Villa Salus e vicepresidente di Aiop Sicilia.

