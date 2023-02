Ucraina, Mattarella “Aggressione mai vista dalla II guerra mondiale”

“Oggi si compie un lungo anno della guerra di aggressione della Russia in Ucraina. Nella nostra Europa non si vedeva una guerra di aggressione dagli eventi drammatici che hanno preceduto e condotto alla seconda guerra mondiale. Allora già molti giovani si opponevano con coraggio a questi comportamenti aggressivi”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia al Quirinale per la consegna degli attestati agli Alfieri della Repubblica.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)