Tg Ambiente – 5/3/2023

In questo numero del Tg Ambiente, promosso dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:– Siccità, in arrivo un super commissario– Rinnovabili, avviato l’iter per le comunità energetiche– Conad promuove la salvaguardia dei mari nelle scuole– CNR, l’intelligenza artificiale studia i cetacei

