Tg Sport – 6/3/2023

In questa edizione:

– Mancini stende la Juve, per la corsa Champions è di nuovo ribaltone

– Formula Uno: Nuovo anno, vecchie abitudini. Vince Verstappen, rompe Leclerc

– Atletica, sventola il tricolore agli Europei di Istanbul

– Goggia in discesa ancora regina. Apertura sulla Coppa Generale?

– Il Pallone Racconta – Perdono Napoli, Milan e Juve

