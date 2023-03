“Su Almaviva si sta individuando una soluzione che sblocchi le preoccupazioni di centinaia di lavoratori, ma siamo certi di individuarla e il ministro Urso ci ha dato rassicurazioni in tal senso”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine dell’incontro con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, su Almaviva ed ex Fiat.

