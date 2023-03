Tg News – 10/3/2023

In questa edizione:

– Peschereccio dalla Libia in difficoltà con 500 persone

– Amburgo, strage in una Chiesa dei Testimoni di Geova

– Scossa in Umbria, più di 200 persone fuori casa

– Covid, rapporto settimanale ISS, incidenza in lieve calo a 0,41

– Milano, 30enne in monopattino ucciso da auto pirata, arrestato conducente

– Cina, Xi Jimping rieletto per la terza volta presidente

– Meloni: “Governo determinato a sconfiggere tratta di esseri umani”

– Previsioni 3B Meteo per 11 Marzo: Verso la Primavera

gls/gtr