Un sabato pomeriggio come tanti poteva trasformarsi in tragedia a Palermo. In via Libertà, in pieno centro, uno scaldabagno, forse per il forte vento, è volato giù dal balcone di un palazzo finendo sul marciapiedi sottostante. Solo per un miracolo non ha colpito i passanti, finendo su un’auto posteggiata. Le immagini. gb/abr/