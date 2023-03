Sono oltre 417mila i nuovi contratti di lavoro programmati dalle imprese nel mese di marzo, con un incremento del 16,3% su base annua. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Le assunzioni previste per il trimestre marzo-maggio sono circa 1,3 milioni. In aumento la domanda anche per i giovani.

fsc/gsl