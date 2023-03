“Chiediamo di essere convocati al tavolo che il governo ha annunciato per poter fornire un punto di vista chiaro e concreto. Rappresentiamo importanti filiere”. Lo dice Gabriele Meroni, direttore generale di FederlegnoArredo, che ha partecipato a una conferenza a Montecitorio per chiedere la reintroduzione dello sconto in fattura e la cessione del credito per ecobonus e bonus casa.

