“Giornata storica non solo per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta l’Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei Ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa”. Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in un videomessaggio.

mgg/ (Fonte video: ufficio stampa Lega)