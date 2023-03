Sull’autonomia differenziata “la linea della Campania è utilizzare il tempo necessario per definire i Lep, per fare una grande operazione di burocrazia zero, che poi sono le cose che interessano alle imprese invece di perdere tempo con grandi riforme istituzionali, costituzionali”. Lo dice Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

