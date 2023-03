Il 22 marzo, in occasione del World Water Day, si apre la Conferenza Mondiale sull’Acqua delle Nazioni Unite, il primo grande incontro atteso da quasi cinquant’anni. Sarà presentato a New York il Rapporto WWAP 2023, la cui traduzione ufficiale in italiano è curata da Fondazione UniVerde e ISPA.

