Vale complessivamente 37 miliardi di euro tra fondi europei e risorse nazionale il piano Pac. Entro il 15 maggio potrà essere presentata la domanda unica per accedere ai pagamenti diretti previsti dalla nuova Politica Agricola Comune 2023-2027. Un’occasione importante anche per i giovani, che avranno finanziamenti specifici, oltre a incentivi per la creazione di nuove aziende.

