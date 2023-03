La Guardia di finanza di Napoli ed Avellino ha eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Avellino. Gli sviluppi delle indagini hanno permesso di accertare un ammontare di crediti fittizi per i bonus edilizi per circa 1,7 miliardi di euro, parte dei quali usati in compensazione. Ventuno le persone indagate. Perquisizioni in diverse città d’Italia.

pc/gtr