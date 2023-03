Tg Sport – 23/3/2023

In questa edizione:

– Forte decisione della Lazio, tre tifosi esclusi a vita dall’Olimpico

– A Miami Fognini out, Giorgi da applausi in attesa di Sinner

– Mesut Ozil dà l’addio al calcio, anche Bojan Krkic dice basta

– Grande Italia nella pallavolo, Chieri e Scandicci show

– La Roma Femminile va ko col Barcellona, ma è record sugli spalti

– Il valore dell’acqua nello sport, Barbero: “Coniugare ambiente e sport”

