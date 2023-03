Fondazione Cariplo, Fosti “Crescono disuguaglianze e povertà”

“Crescono le disuguaglianze e la povertà. Davanti a questa disuguaglianza è necessario passare da un atteggiamento di attesa a uno di iniziativa. Questo atteggiamento proattivo emerge come un metodo necessario di fronte a una disuguaglianza di futuro sempre più pericolosa per le nostre persone, per il nostro Paese e per la nostra democrazia, e rappresenta la chiave di volta per liberare potenzialità e offrire occasioni di crescita realmente accessibili”. Lo ha detto Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.

