Rapine con coltelli e forbici alla gola, sgominata banda di minorenni

Avvicinavano la vittima con cautela e poi, minacciandola con un coltello o delle forbici puntate molto spesso alla gola, la costringevano a consegnare, oltre ai soldi, anche gli oggetti di valore. E’ quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Appio, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma. I poliziotti hanno proceduto all’esecuzione di una misura di collocamento in comunità nei confronti di 3 ragazzi gravemente indiziati, a vario titolo ed in concorso anche con altre persone, dei reati di rapine aggravate e violazione della legge sulle armi. vbo