Tg Sport – 7/4/2023

In questa edizione:

– Juventus-Inter, le sentenze del giudice sportivo

– Oltre 83.000 tifosi per la Finalissima, celebrazione del calcio femminile

– Champions League di Volley, Perugia out in semifinale

– Pasqua con l’edizione numero 120 della Parigi-Roubaix

– Il Pallone Racconta – Sfida incrociata Roma-Torino

gm/gsl