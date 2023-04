Tg News – 11/4/2023

In questa edizione:

– 700 migranti in arrivo a Catania

– Raffica di attacchi nel Donetsk

– Berlusconi in miglioramento al S. Raffaele

– Il futuro di Enea, le polemiche sui social

– Trieste, molestie a 4 studentesse, arrestato educatore

– Entro il 2030 primi vaccini contro cancro e infarto

– Focus: Una mostra celebra Roma attraverso l’acqua

– Previsioni 3B Meteo per 12 Aprile

gsl