“Il progetto del partito unico con Italia Viva è naufragato per la semplice ragione che Renzi ha ripreso direttamente in mano IV due mesi fa e non vuole rinunciarvi. Legittimo anche se contrario alle promesse elettorali. Da domani riprenderemo con @Azione_it. Il lavoro per la costruzione di un partito liberale, popolare e riformista” dice il leader di Azione Carlo Calenda.

tvi/gsl