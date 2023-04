“Nel 2020 in piena era Covid, con il Paese in ginocchio abbiamo portato in parlamento la proroga dello stato d’emergenza e Giorgia Meloni ci accusava di volere esercitare poteri speciali, definendoci pazzi irresponsabili. Ora che gli sbarchi degli emigranti sono fuori controllo, hanno lanciato lo stato d’emergenza. Dove sono finite tutte le soluzioni proposte? Solo promesse elettorali” dice il leader del M5s Giuseppe Conte.

