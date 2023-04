Tg News – 13/4/2023

In questa edizione:

– Prime reazioni in borsa sui nuovi vertici delle partecipate

– Berlusconi in costante miglioramento ma resta in intensiva

– Arrestata Laura Bonafede, aiutava Messina Denaro

– Uccide moglie e suocera davanti ai figli, arrestato 50enne ad Arezzo

– Trovata morta Julia Ituma, stella della pallavolo

– Venerdì nero per lo sciopero di Trenitalia

– Focus: Italgas, primo impianto di biometano in una distilleria di grappa

– Previsioni 3B Meteo per 14 Aprile

gsl