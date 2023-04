La Gdf di Latina ha sequestrato oltre 7 milioni di Euro nei confronti di una società di capitali attiva nel settore della logistica nonché del suo legale rappresentante pro-tempore e del suo amministratore “di fatto” per le ipotesi di bancarotta fraudolenta per aver depauperato il patrimonio aziendale di una società, in grave dissesto finanziario, mediante un’operazione straordinaria di cessione di ramo d’azienda.

trl/gtr