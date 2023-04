Tg Sport – 19/4/2023

In questa edizione:

– Non basta Osimhen, il Milan è in semifinale di Champions League

– Doppio Rodrygo, il Real Madrid è ancora in semifinale

– Coppe Europee, caccia alle semifinali per Juve, Roma e Fiorentina

– Mirko Zanni è bronzo negli europei di sollevamento pesi

– La regina del salto in alto italiano celebra i suoi 70 anni

– Irma Testa “Prossimo obiettivo le qualificazioni olimpiche”

gsl