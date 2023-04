“Sono assolutamente convinto che sul tema delle migrazioni dobbiamo trovare una posizione unitaria come Paese, come Italia. Non mi convincono le strumentalizzazioni e gli ideologismi che abbiamo registrato negli anni passati da tutte le parti”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del secondo Forum espositivo del beni confiscati organizzato alla Stazione Marittima di Napoli.

