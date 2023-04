“Nei prossimi giorni faremo un altro passo nella direzione che ci porterà da qui alla fine della legislatura a tagliare cinque punti di cuneo fiscale per tutti, per aumentare i salari”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una visita al salone del mobile di Milano.

xm4/mgg/gsl