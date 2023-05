Residenze irregolari a Ischia, scoperte 40 “prime case” fittizie

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha individuato 40 immobili ad Ischia dichiarati come “prima casa”, riconducibili a soggetti solo formalmente residenti sull’Isola. Le posizioni irregolari individuate hanno determinato un mancato incasso nelle casse comunali per circa 150 mila euro solo di IMU, nelle annualità che vanno dal 2018 al 2022. Tutte le posizioni emerse sono state segnalate al Comune per le azioni di competenza, al fine di recuperare le imposte non pagate e irrogare le conseguenti sanzioni amministrative. vbo/gsl