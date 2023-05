L’economia e la finanza a portata di tutti. Nella ventottesima puntata di Italpress €conomy, Claudio Brachino affronta i principali temi economici del momento e intervista Lorenzo Fronteddu, Corporate and Affairs Communication Director di JTI Italia, e Gianni Scotti, presidente del Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio in vetro.

