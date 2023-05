Nissan e Università Federico II insieme per formare futuri ingegneri

Nissan e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II hanno avviato una partnership per avvicinare i giovani al settore Automotive e alle nuove tecnologie per una mobilità sostenibile, sicura e connessa. L’obiettivo è quello di individuare figure professionali altamente specializzate nell’ingegneria, favorendo il dialogo diretto tra università e industria. Uno degli obiettivi del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università Federico II è quello di formare ingegneri, specializzandoli in quelle che sono le nuove esigenze del mercato dell’automotive.

tvi/mrv