“Dieci anni di collaborazione tra Ics e Anci hanno portato oltre tremila cantieri, ma soprattutto hanno consentito ai Comuni di non indebitarsi in quanto avranno la possibilità di fare mutui a 25 anni a tasso zero”. Così Roberto Pella, vicepresidente vicario Anci con delega allo Sport, in occasione della presentazione del bando “Sport missione comune 2023” di Anci e Istituto per il credito sportivo.

xb1/sat/gtr