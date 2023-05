Undici persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito dell’operazione “Alcatraz” della Guardia di finanza di Catania, che ha smantellato un traffico di droga gestito da detenuti all’interno del carcere di Augusta. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse province della Sicilia, ma anche in Calabria e in Friuli Venezia Giulia. Sequestrati anche telefonini introdotti illecitamente nel penitenziario. vbo/gtr