“La world farmer market coalition che è stata battezzata in Italia è un riconoscimento del modello agricolo multifunzionale italiano come alternativa al cibo anonimo e artificiale promosso dalle multinazionali”. E’ il pensiero di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente del comitato scientifico di Campagna Amica e autore, da ministro dell’agricoltura, della legge sulla multifunzionalità che ha dato il via a queste nuove attività agricole.

pc/gsl