Tg News – 24/5/2023

In questa edizione:

– Giornata di lutto nazionale, oggi i primi funerali

– Ora il rischio sono acque contaminate e sciacalli

– Bimbi e genitori feriti in sparatoria nel napoletano

– Monopoli, morti due operai in cantiere edile

– Giornata pesante in borsa tra debito Usa e inflazione

– Covid, variante XBB preoccupa la Cina

– Due miliardi dal Governo per i primi aiuti

– Previsioni 3B Meteo per 25 Maggio

mrv