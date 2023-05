Non solo l’assistenza alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione, ma anche l’impegno per preservare un patrimonio culturale di inestimabile valore. I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e tanti volontari al lavoro a Forlì per il recupero di oltre 1.300 volumi antichi, custoditi nella biblioteca del seminario vescovile.

sat/mrv (fonte video: agenziafotogramma.it)