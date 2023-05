“I nostri soldati per fortuna stanno bene, abbiamo rassicurato anche le loro famiglie. Tranne qualche frattura scomposta su cui si sta intervenendo, gli altri sono tutti in buona salute”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto fa il punto sui militari italiani feriti negli scontri avvenuti in Kosovo.

sat/gtr (fonte video: Ministero della Difesa)