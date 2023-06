Turchia, Fidanza “Europa non sia subalterna”

“L’Europa deve decidere come rapportarsi con Erdogan, un atteggiamentotroppo subalterno ha consentito alla Turchia di accrescere il proprio potere e la propria azione”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza, in merito alla riconferma del presidente uscente Recep Tayyip Erdogan in Turchia.

